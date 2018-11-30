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Орел30.11.2018 Пятница 13:22
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Сотрудники налоговой инспекции провели встречу со студентами Банковского колледжа

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30.11.2018

С учащимися суза Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС пообщались сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Орловской области.

Темой разговора стала работа налоговиков по снижению административных барьеров для начинающих бизнесменов. Молодёжи рассказали о разных вариантах регистрации юридического лица.

Отдельным вопросом стала проблема регистрации фиктивных фирм на подставные лица. В последнее время к таким манипуляциям, которые проводятся для уклонения от налоговиков и сокрытия выручки, всё чаще привлекаются студенты. Если учащийся соглашается на участие в таком «предприятиии» в качестве подставного лица, он должен будет нести ответственность перед государством и законом.

Об этом сообщает «Вечерний Орёл».

Ранее на этой неделе налоговики организовали для студентов Среднерусского института управления мастер-класс по налогообложению физических лиц.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьФНСвузы

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