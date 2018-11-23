Сотрудники мэрии Орла напомнили жителям частного сектора о противопожарной безопасности

Перед наступлением холодов чиновники обходят дворы, беседуют с гражданами (в том числе, с членами многодетных семей) о правилах противопожарной безопасности, а также раздают им памятки.

В зимнее время вероятность пожаров существенно возрастает. Пытаясь обогреться, жители частных домов нередко допускают ошибки и нарушения при эксплуатации электроприборов, а также газового и печного оборудования для отопления жилых помещений.