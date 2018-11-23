Сотрудники мэрии Орла напомнили жителям частного сектора о противопожарной безопасности
23.11.2018
Перед наступлением холодов чиновники обходят дворы, беседуют с гражданами (в том числе, с членами многодетных семей) о правилах противопожарной безопасности, а также раздают им памятки.
В зимнее время вероятность пожаров существенно возрастает. Пытаясь обогреться, жители частных домов нередко допускают ошибки и нарушения при эксплуатации электроприборов, а также газового и печного оборудования для отопления жилых помещений.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50869
Другие новости раздела
23.11.2018
В следующем году новые профессии за государственный счёт смогут получить 295 орловских «предпенсионеров»
23.11.2018
В текущем году в Орловской области собрано 20 миллиардов 400 миллионов рублей налогов и сборов
$ USD65.6664(+0.06)24.11
€ EUR74.9385(+0.13)24.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?