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Орел23.11.2018 Пятница 18:14
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  3. Сотрудники мэрии Орла напомнили жителям частного сектора о противопожарной безопасности

Сотрудники мэрии Орла напомнили жителям частного сектора о противопожарной безопасности

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23.11.2018

Перед наступлением холодов чиновники обходят дворы, беседуют с гражданами (в том числе, с членами многодетных семей) о правилах противопожарной безопасности, а также раздают им памятки.

В зимнее время вероятность пожаров существенно возрастает. Пытаясь обогреться, жители частных домов нередко допускают ошибки и нарушения при эксплуатации электроприборов, а также газового и печного оборудования для отопления жилых помещений.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьотопление

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