Сотрудники ФСБ задержали руководителей антикоррупционных подразделений Управления МВД по Орловской области
09.11.2018
Об этом сообщает портал «Орловские новости».
В операции также участвовали сотрудники отдела собственной безопасности МВД.
Задержанные — начальник регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Козин и начальник железнодорожного отдела той же структуры Кленышев.
Как сообщает портал, в отношении полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки, предположительно, в размере четырёх миллионов рублей.
Сейчас на рабочих местах задержанных проводятся обыски.
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