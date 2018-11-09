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Орел09.11.2018 Пятница 17:10
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  3. Сотрудники ФСБ задержали руководителей антикоррупционных подразделений Управления МВД по Орловской области

Сотрудники ФСБ задержали руководителей антикоррупционных подразделений Управления МВД по Орловской области

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09.11.2018

Об этом сообщает портал «Орловские новости».

В операции также участвовали сотрудники отдела собственной безопасности МВД.

Задержанные — начальник регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Козин и начальник железнодорожного отдела той же структуры Кленышев.

Как сообщает портал, в отношении полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки, предположительно, в размере четырёх миллионов рублей.

Сейчас на рабочих местах задержанных проводятся обыски.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьМВДФСБ

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