Сотрудники ФСБ задержали руководителей антикоррупционных подразделений Управления МВД по Орловской области

Об этом сообщает портал «Орловские новости».

В операции также участвовали сотрудники отдела собственной безопасности МВД.

Задержанные — начальник регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Козин и начальник железнодорожного отдела той же структуры Кленышев.

Как сообщает портал, в отношении полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки, предположительно, в размере четырёх миллионов рублей.

Сейчас на рабочих местах задержанных проводятся обыски.