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Сотрудник ГИБДД на служебном автомобиле не уступил дорогу и допустил столкновение

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20.06.2019

Авария случилась 19 июня в 16 часов 45 минут в Орловском районе на территории Платоновского сельского поселения на улице Раздольной у дома № 101. Об этом сообщает «Инфоорёл».

Столкнулись служебная Skoda и Mazda (за её рулём находился водитель 1991 года рождения). Предварительно установлено, что сотрудник дорожной полиции не уступил дорогу иномарке.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

В отношении сотрудника ГИБДД вынесено постановление по делу об административном правонарушении. В УМВД России по Орловской области назначено проведение служебной проверки.

Теги:ОрёлОрловская область

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