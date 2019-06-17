Состоялся юбилейный Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье»

Мероприятие прошло 16 июня. Праздник состоялся в 20-й раз. В этом году — на новой площадке в Хотынецком районе в селе Льгов в обновлённом формате.

Почётными гостями «Троицких хороводов» стали губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

В творческой программе праздника приняли участие около 1500 человек, в том числе около 350 гостей из других регионов России и других государств (Республики Беларусь, Донецкой и Луганской Народных Республик). В зоне народных промыслов и ремесел свои творения представили около ста мастеров из Орловской, Курской, Брянской, Тульской, Костромской и Владимирской областей.

В рамках праздника состоялись десятки разнообразных интересных интерактивных мероприятий.