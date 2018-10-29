Состоялся первый в истории чемпионат Орловской области по бадминтону
29.10.2018
Соревнования проходили в легкоатлетическом манеже училища олимпийского резерва.
В турнире участвовали 44 человека, которые соперничали в одиночном и парном разрядах.
Мужчины и женщины могли состязаться друг с другом как отдельно, так и вместе, в смешанных разрядах.
Наибольшее число наград (два «золота» и одно «серебро») заработала Наталья Андреева — тренер спортшколы № 1.
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