Состоялся первый в истории чемпионат Орловской области по бадминтону

Соревнования проходили в легкоатлетическом манеже училища олимпийского резерва.

В турнире участвовали 44 человека, которые соперничали в одиночном и парном разрядах.

Мужчины и женщины могли состязаться друг с другом как отдельно, так и вместе, в смешанных разрядах.

Наибольшее число наград (два «золота» и одно «серебро») заработала Наталья Андреева — тренер спортшколы № 1.