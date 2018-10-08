Состоялось открытие 25 юбилейного сезона Орловского муниципального драматического театра «Русский стиль» имени Бахтина
08.10.2018
В день открытия зрители впервые увидели новый спектакль «Слон» по одноимённой пьесе советского писателя и драматурга Александра Копкова.
После премьеры состоялась торжественная церемония открытия нового сезона.
В её рамках прошло прошло награждение актёров театра ежегодной муниципальной премией, учреждённой администрацией города Орла.
Лучшими в минувшем театральном сезоне признаны актёрские работы Александра Галуцких, Любови Литвиненко и Романа Никитенко.
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