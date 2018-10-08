Состоялось открытие 25 юбилейного сезона Орловского муниципального драматического театра «Русский стиль» имени Бахтина

В день открытия зрители впервые увидели новый спектакль «Слон» по одноимённой пьесе советского писателя и драматурга Александра Копкова.

После премьеры состоялась торжественная церемония открытия нового сезона.

В её рамках прошло прошло награждение актёров театра ежегодной муниципальной премией, учреждённой администрацией города Орла.

Лучшими в минувшем театральном сезоне признаны актёрские работы Александра Галуцких, Любови Литвиненко и Романа Никитенко.