Составлен итоговый список участников выборов в Госдуму от Орловской области

Избирательная комиссия Орловской области завершила регистрацию кандидатов на дополнительных выборах в Государственную думу.

В них примут участие 8 кандидатов, все — от партий: Иван Дынкович (КПРФ), Сергей Кузнецов («Родина»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Олег Тимохин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Валерий Чудо («Яблоко»).

Ранее стало известно, что единственный кандидат-самовыдвиженец Марина Прокофьева не предоставила в избирком необходимые для регистрации документы.

Выборы состоятся во всероссийский Единый день голосования 8 сентября. Кандидаты будут бороться за единственное вакантное место в российском парламенте от Орловской области. Оно освободилось после кончины Николая Ковалёва, который представлял наш регион в Госдуме несколько последних созывов.