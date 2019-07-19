Состав комиссий, которые следят за соблюдением прав заключённых, сменится в Орловской области

Такая же процедура произойдёт ещё в 41 регионе России. Ещё в двух регионах Общественные Наблюдательные Комиссии будут сформированы впервые.

Полномочия действующих ОНК истекают в октябре этого года (в Орловской области — 20 числа).

Выдвигаться в новые составы общественных объединений можно с сегодняшнего дня.