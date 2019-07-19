Состав комиссий, которые следят за соблюдением прав заключённых, сменится в Орловской области
19.07.2019
Такая же процедура произойдёт ещё в 41 регионе России. Ещё в двух регионах Общественные Наблюдательные Комиссии будут сформированы впервые.
Полномочия действующих ОНК истекают в октябре этого года (в Орловской области — 20 числа).
Выдвигаться в новые составы общественных объединений можно с сегодняшнего дня.
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