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Сон в орловском кафе «навеял» кражу

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19.08.2019

Житель Орла, употребляя спиртные напитки в одном из кафе Северного района, предался сну прямо в заведении общественного питания. После пробуждения мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона и обратился в полицию.

Сотрудники УМВД оперативно установили и задержали подозреваемого — 40-летнего жителя Орла. Предварительно установлено, что он успел сбыть с рук свою «добычу». Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская областькражакафеобщепитСеверный районполицияМВДУправление МВД по Орловской области

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