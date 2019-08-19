Сон в орловском кафе «навеял» кражу
19.08.2019
Житель Орла, употребляя спиртные напитки в одном из кафе Северного района, предался сну прямо в заведении общественного питания. После пробуждения мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона и обратился в полицию.
Сотрудники УМВД оперативно установили и задержали подозреваемого — 40-летнего жителя Орла. Предварительно установлено, что он успел сбыть с рук свою «добычу». Возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
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