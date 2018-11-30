Сокращения в администрации Орловской области произойдут в первом квартале следующего года

Такой промежуток времени на сегодняшней сессии Областного совета народных депутатов назвала начальник Департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Орловской области Андрей Клычков собирается сократить число сотрудников региональной администрации на 30%. Под сокращение могут попасть до 200 человек.