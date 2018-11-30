Сокращения в администрации Орловской области произойдут в первом квартале следующего года
30.11.2018
Такой промежуток времени на сегодняшней сессии Областного совета народных депутатов назвала начальник Департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова.
Ранее сообщалось о том, что губернатор Орловской области Андрей Клычков собирается сократить число сотрудников региональной администрации на 30%. Под сокращение могут попасть до 200 человек.
Короткая ссылка obl1.ru/~/51061
Другие новости раздела
30.11.2018
Орловец снял фильм про малую родину
30.11.2018
Орловцы выбрали главный праздник ноября
$ USD66.5335(-0.1)01.12
€ EUR75.7484(-0.14)01.12
Наш опрос
Что Вы хотите получить в подарок на Новый год?