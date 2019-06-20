Согласованный эскиз-план сухого фонтана на площади Ермолова представят 27 июня
20.06.2019
Администрация Орла подготовит его к обсуждению на ближайшей сессии городского Совета народных депутатов.
Сегодня вопрос обсуждался на комитете по строительству.
Создание фонтана и благоустройство территории профинансирует ПАО «Сбербанк». Затраты составят 150 миллионов рублей.
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