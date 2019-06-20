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Орел20.06.2019 Четверг 18:05
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  3. Согласованный эскиз-план сухого фонтана на площади Ермолова представят 27 июня

Согласованный эскиз-план сухого фонтана на площади Ермолова представят 27 июня

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20.06.2019

Администрация Орла подготовит его к обсуждению на ближайшей сессии городского Совета народных депутатов.

Сегодня вопрос обсуждался на комитете по строительству.

Создание фонтана и благоустройство территории профинансирует ПАО «Сбербанк». Затраты составят 150 миллионов рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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