«Социальные» проверки газового оборудования пройдут в Орле

Состояние газового оборудования проверят у 1857 многодетных семей и 240 участников Великой Отечественной войны, проживающих в областном центре. Об этом информирует мэрия Орла.

Мероприятие проведут сотрудники городского управления социальной поддержки и специалисты АО «Газпром газораспределение Орёл». Проверки завершатся 31 августа.