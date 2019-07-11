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Орел11.07.2019 Четверг 11:35
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«Социальные» проверки газового оборудования пройдут в Орле

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11.07.2019

Состояние газового оборудования проверят у 1857 многодетных семей и 240 участников Великой Отечественной войны, проживающих в областном центре. Об этом информирует мэрия Орла.

Мероприятие проведут сотрудники городского управления социальной поддержки и специалисты АО «Газпром газораспределение Орёл». Проверки завершатся 31 августа.

Теги:ОрёлОрловская область

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