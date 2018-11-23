Собственников недвижимости и земли могут оштрафовать за ненадлежащие уборку и обслуживание соседних территорий

Поправки в правила благоустройства Орла обсудили в Общественной палате Орловской области.

В основном, они касаются обязательств собственников недвижимости и земли по уборке и обслуживанию близлежащих территорий. Поправки делят собственников на различные категории. Соответственно разделяются и их обязанности, а также меры административного влияния.

Как сообщает «Московский комсомолец», для частных лиц предусмотрены штрафы от одной до пяти тысяч рублей, для должностных — от пяти до пятнадцати, для юридических — от пятнадцати до тридцати.

Ранее документ прошёл общественные слушания в мэрии Орла.