Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.11.2018 Пятница 12:10
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Собственников недвижимости и земли могут оштрафовать за ненадлежащие уборку и обслуживание соседних территорий

Собственников недвижимости и земли могут оштрафовать за ненадлежащие уборку и обслуживание соседних территорий

Версия для печати

23.11.2018

Поправки в правила благоустройства Орла обсудили в Общественной палате Орловской области.

В основном, они касаются обязательств собственников недвижимости и земли по уборке и обслуживанию близлежащих территорий. Поправки делят собственников на различные категории. Соответственно разделяются и их обязанности, а также меры административного влияния.

Как сообщает «Московский комсомолец», для частных лиц предусмотрены штрафы от одной до пяти тысяч рублей, для должностных — от пяти до пятнадцати, для юридических — от пятнадцати до тридцати.

Ранее документ прошёл общественные слушания в мэрии Орла.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьблагоустройство

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50839

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.11.2018

В этом году в Орловской области ввели в эксплуатацию ещё больше жилья

23.11.2018

В Орле судебные приставы и дорожные инспекторы провели совместный рейд

23.11.2018

В Орле выявлен ещё один случай бешенства животных

23.11.2018

Сегодня в Орле Совет солдатских матерей подводит итоги работы за год

23.11.2018

С Нового года в Орловской области могут вырасти цены на проезд в электричках

$ USD65.6067(-0.34)23.11
€ EUR74.8048(-0.34)23.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online