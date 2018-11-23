Собственников недвижимости и земли могут оштрафовать за ненадлежащие уборку и обслуживание соседних территорий
23.11.2018
Поправки в правила благоустройства Орла обсудили в Общественной палате Орловской области.
В основном, они касаются обязательств собственников недвижимости и земли по уборке и обслуживанию близлежащих территорий. Поправки делят собственников на различные категории. Соответственно разделяются и их обязанности, а также меры административного влияния.
Как сообщает «Московский комсомолец», для частных лиц предусмотрены штрафы от одной до пяти тысяч рублей, для должностных — от пяти до пятнадцати, для юридических — от пятнадцати до тридцати.
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