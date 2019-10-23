СМИ сообщили о прекращении дела, возбуждённого в отношении гендиректора «Ливенского мяса»

Как сообщает «Коммерсант», уголовное дело руководителя агрофирмы закрыто.

Год назад Ливенский районный суд признал орловчанина виновным в сокрытии 6 с половиной миллионов рублей, с которых должны были выплачиваться налоги. Гендиректора оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Однако в декабре областной суд возвратил дело в прокуратуру на доследование. В итоге, по информации СМИ, экс-осуждённый «раскаялся», ущерб был погашен, а дело прекращено.