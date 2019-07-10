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Орел10.07.2019 Среда 17:27
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  3. В Орле подозреваемый в убийстве уроженца Донбасса дал признательные показания

В Орле подозреваемый в убийстве уроженца Донбасса дал признательные показания

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10.07.2019

Об этом сообщает Следственный комитет.

Тело 35-летнего мужчины обнаружили 6 июля в Северном районе у дома по улице Родзевича-Белевича, 21. Погибший выпал из окна и погиб от полученных травм. Следователи выявили признаки насильственной смерти. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам убийства.

Вскоре правоохранители установили и задержали подозреваемого в предполагаемом преступлении — соседа погибшего по съёмной квартире, его ровесника. Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, под тяжестью собранных улик задержанный признался, что во время совместного распития спиртных напитков вступил в конфликт с потерпевшим и сбросил его с балкона.

Теги:ОрёлОрловская область

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