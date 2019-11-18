Следующим соперником орловского кикбоксера Владислава Туйнова в промоушене GLORY станет бразильский спортсмен Бруно Газани
18.11.2019
Поединок состоится 7 декабря в китайском Шэньчжэне. Это будет третий бой Владислава в промоушене Glory. Контракт был подписан в феврале 2019 года. Первый бой, состоявшийся летом, Владислав проиграл французу Микаэлю Паландру. Газани свой бой против француза выиграл, это был его единственный поединок в Глори.
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