Следующим соперником орловского кикбоксера Владислава Туйнова в промоушене GLORY станет бразильский спортсмен Бруно Газани

Поединок состоится 7 декабря в китайском Шэньчжэне. Это будет третий бой Владислава в промоушене Glory. Контракт был подписан в феврале 2019 года. Первый бой, состоявшийся летом, Владислав проиграл французу Микаэлю Паландру. Газани свой бой против француза выиграл, это был его единственный поединок в Глори.