Следственный комитет ждёт от орловских учителей сообщений о низких зарплатах
17.07.2019
Информацию о получении учителями заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (11280 рублей в месяц) можно (на условиях полной анонимности) сообщить по телефонам дежурного СУ СК РФ по Орловской области
В ходе последней «Прямой линии с Владимиром Путиным» учитель высшей категории из Орла сообщила президенту о том, что получает заработную плату ниже МРОТ. В Департаменте образования Орловской области, комментируя эту информацию, отметили, что размеры зарплат всех учителей региона будут обязательно проверены на соответствие законодательству.