Следственный комитет ждёт от орловских учителей сообщений о низких зарплатах

Информацию о получении учителями заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (11280 рублей в месяц) можно (на условиях полной анонимности) сообщить по телефонам дежурного СУ СК РФ по Орловской области 8 (4862) 73-29-75 или 8-920-815-65-55. Также сообщения принимаются по адресу «302016, город Орёл, улица Комсомольская, дом 231» и через интернет-приёмную Управления или интернет-приёмную руководителя Управления «Вконтакте».

В ходе последней «Прямой линии с Владимиром Путиным» учитель высшей категории из Орла сообщила президенту о том, что получает заработную плату ниже МРОТ. В Департаменте образования Орловской области, комментируя эту информацию, отметили, что размеры зарплат всех учителей региона будут обязательно проверены на соответствие законодательству.