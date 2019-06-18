Следственный комитет завершил дело 39-летнего орловчанина, обвиняемого в ряде тяжких преступлений
18.06.2019
Житель города Мценска обвиняется по статьям «убийство», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также «насильственные действия сексуального характера».
Преступления произошли 29 января текущего года. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, предварительно установлено, что мужчина распивал спиртное в доме своего знакомого. Орловчанин вступил в конфликт с 38-летним местным жителем и причинил ему множественные телесные повреждения. Пострадавший скончался на месте. Хозяин дома и его сожительница попытались заступиться, однако гость избил и их.
Уголовное дело направлено в суд.
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