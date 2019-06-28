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Орел28.06.2019 Пятница 12:58
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Следственный комитет заподозрил орловскую компанию в сокрытии средств на уплату налогов

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28.06.2019

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, предварительно следствие установило, что в период с мая по июль минувшего года руководство ООО «Вокз» скрыло около 2,6 миллионов рублей, которые должно было направить на налоговые платежи. При этом компания задолжала 3,7 миллионов рублей налогов.

Теги:ОрёлОрловская область

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