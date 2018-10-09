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Орел09.10.2018 Вторник 20:02
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  3. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сегодняшнего ДТП с троллейбусом в Орле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сегодняшнего ДТП с троллейбусом в Орле

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09.10.2018

Дело возбуждено с формулировкой «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей» (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

ДТП произошло сегодня примерно в 14 часов 40 минут у остановки общественного транспорта «Дворец спорта».

Троллейбус наехал на пешеходов, которые находились на проезжей части. Погибли трое человек. Ещё двое получили травмы и сейчас госпитализированы.

Как уточнили в Следственном Комитете, одна из погибших — несовершеннолетняя девочка.

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