Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сегодняшнего ДТП с троллейбусом в Орле
09.10.2018
Дело возбуждено с формулировкой «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей» (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
ДТП произошло сегодня примерно в 14 часов 40 минут у остановки общественного транспорта «Дворец спорта».
Троллейбус наехал на пешеходов, которые находились на проезжей части. Погибли трое человек. Ещё двое получили травмы и сейчас госпитализированы.
Как уточнили в Следственном Комитете, одна из погибших — несовершеннолетняя девочка.
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09.10.2018
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