Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты в орловской компании «Молос»
26.10.2018
Она занимается изготовлением молочных продуктов.
Как выяснилось, руководство компании в июне этого года частично не выплатило зарплату двадцати одному работнику.
Общая сумма задолженности составила примерно 370 тысяч рублей.
Сейчас сотрудники комитета проводят необходимые следственные действия, выясняя все обстоятельства совершённого преступления.
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