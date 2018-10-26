Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты в орловской компании «Молос»

Она занимается изготовлением молочных продуктов.

Как выяснилось, руководство компании в июне этого года частично не выплатило зарплату двадцати одному работнику.

Общая сумма задолженности составила примерно 370 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники комитета проводят необходимые следственные действия, выясняя все обстоятельства совершённого преступления.