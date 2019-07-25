Следственный комитет возбудил ещё одно «пчелиное» дело

Ещё одно уголовное дело в связи с массовой гибелью пчёл возбуждено Следственным комитетом в Орловской области. На этот раз причиной стал случай в Малоархангельском районе. Здесь погибли 286 пчелосемей. По предварительным данным, причиной этого стали нарушения правил борьбы с болезнями и вредителями растений, допущенные ООО «Ленинское» при обработке горчицы.

Ранее Следственный комитет возбудил другое дело в связи с гибелью примерно 300 пчелосемей в Корсаковском районе. Здесь, по текущей версии следствия, такие же правила, но уже при обработке пшеницы, нарушило ООО «Отрадаагроинвест». Это первый в России случай возбуждения уголовного дела в связи с гибелью пчёл.

Как сообщает прокуратура Орловской области, она также активно занимается данной проблемой. Проверки случаев массовой гибели этих насекомых проводятся в Свердловском, Покровском и других районах региона.