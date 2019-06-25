Следственный комитет в Орловской области возбудил дело после гибели ребёнка
25.06.2019
Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на восьмом этаже и погиб. ЧП случилось 22 июня в Северном районе Орла. Ребёнок скончался в машине «Скорой помощи». Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Предварительно установлено, что мальчик остался в комнате один без присмотра взрослых (они делали ремонт в другой комнате). Ребёнок приставил стул к окну, залез на подоконник и выпал наружу.
Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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