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Следственный комитет в Орловской области возбудил дело после гибели ребёнка

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25.06.2019

Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на восьмом этаже и погиб. ЧП случилось 22 июня в Северном районе Орла. Ребёнок скончался в машине «Скорой помощи». Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Предварительно установлено, что мальчик остался в комнате один без присмотра взрослых (они делали ремонт в другой комнате). Ребёнок приставил стул к окну, залез на подоконник и выпал наружу.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Теги:ОрёлОрловская область

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