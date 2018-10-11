Следственный Комитет разыскивает очевидцев ДТП с троллейбусом, которое произошло 9-го октября примерно в 14 часов 40 минут в Орле у остановки общественного транспорта «Дворец спорта».

После наезда троллейбуса погибли трое и пострадали двое человек.

Следователи просят откликнуться граждан, которые в момент аварии находились на остановке или являлись пассажирами троллейбуса или маршрутки «ПАЗ» — участников ДТП.

Также ценность представляют и свидетельства других очевидцев ДТП.