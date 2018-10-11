Следственный Комитет разыскивает очевидцев ДТП с троллейбусом
11.10.2018
Следственный Комитет разыскивает очевидцев ДТП с троллейбусом, которое произошло 9-го октября примерно в 14 часов 40 минут в Орле у остановки общественного транспорта «Дворец спорта».
После наезда троллейбуса погибли трое и пострадали двое человек.
Следователи просят откликнуться граждан, которые в момент аварии находились на остановке или являлись пассажирами троллейбуса или маршрутки «ПАЗ» — участников ДТП.
Также ценность представляют и свидетельства других очевидцев ДТП.
Контактный телефон следственного отдела по Советскому району Орла —
Короткая ссылка obl1.ru/~/49814
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