Следственный комитет раскрыл загадку супругов, исчезнувших вместе с машиной после сельхозярмарки в Орле

Розыск продолжался около недели. Как и предполагалось, у истории оказалось криминальное продолжение.

Бывшие супруги (мужчина 1964 г. р. и женщина 1973 г. р.), жители Тульской области, вместе приехали на сельхозярмарку, которая проходила на территории орловского аэропорта. После, всё на том же автомобиле ВАЗ 21114 серебристого цвета, они покинули мероприятие, но по месту жительства не появились.

Как выяснил орловский Следственный комитет в ходе предварительного расследования, в тот же день, 3 ноября, мужчина вступил с экс-супругой в конфликт. Когда они доехали до одного из кладбищ Орловского района, бывший муж задушил женщину и спрятал её тело в кустах. Затем он снова воспользовался автомобилем (он принадлежал погибшей), доехал до Мценского района и сжёг машину. После этого он скрылся.

Как сообщает СК, под тяжестью собранных улик подозреваемый сознался в содеянном и дал показания. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.