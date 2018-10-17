Следственный Комитет проводит проверку в связи с реконструкцией стадиона Ленина

В Орловской области Следственный Комитет проводит доследственную проверку в связи с реконструкцией стадиона имени Ленина в Орле.

Проверка проводится по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами контролирующих функций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный Комитет упоминает о сообщениях СМИ, согласно которым на реконструкцию стадиона выделялись примерно 600 миллионов рублей, но в итоге многие работы оказались не доведены до конца.

Объективную оценку действиям должностных лиц, допустившим такую ситуацию, даст следствие.