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Орел17.10.2018 Среда 15:54
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Следственный Комитет проводит проверку в связи с реконструкцией стадиона Ленина

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17.10.2018

В Орловской области Следственный Комитет проводит доследственную проверку в связи с реконструкцией стадиона имени Ленина в Орле.

Проверка проводится по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами контролирующих функций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный Комитет упоминает о сообщениях СМИ, согласно которым на реконструкцию стадиона выделялись примерно 600 миллионов рублей, но в итоге многие работы оказались не доведены до конца.

Объективную оценку действиям должностных лиц, допустившим такую ситуацию, даст следствие.

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