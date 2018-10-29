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Следственный Комитет проводит проверку в связи с публикациями СМИ о транспортных проблемах в Глазуновском районе

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29.10.2018

Следственный Комитет проводит проверку в связи с публикациями СМИ об отсутствии транспортного сообщения между Тагинским сельским поселением и посёлком Глазуновка.

В поселении, которое состоит из нескольких населённых пунктов, проживают 1200 человек. Сейчас они могут добраться до районного центра только на личном или попутном транспорте или на такси.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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