Следственный Комитет проводит проверку в связи с публикациями СМИ о транспортных проблемах в Глазуновском районе
29.10.2018
Следственный Комитет проводит проверку в связи с публикациями СМИ об отсутствии транспортного сообщения между Тагинским сельским поселением и посёлком Глазуновка.
В поселении, которое состоит из нескольких населённых пунктов, проживают 1200 человек. Сейчас они могут добраться до районного центра только на личном или попутном транспорте или на такси.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50156
Другие новости раздела
29.10.2018
Орловская область вошла в двадцатку финалистов всероссийского конкурса «Самый читающий регион»
29.10.2018
Сегодня в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области стартует «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг
$ USD65.8129(+0.18)30.10
€ EUR75.0399(+0.37)30.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют