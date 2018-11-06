Следственный Комитет проводит проверку по сообщениям СМИ в связи с возможными фактами ненадлежащего оказания медицинских услуг в центре имени Круглой
06.11.2018
Речь идёт о «забастовке анестизиологов». Сообщения о том, что врачи этой специальности из центра Круглой, недовольные своими зарплатами, отказываются выполнять свои обязанности, появились в СМИ 2-го ноября.
Людмила Крылова, исполняющая обязанности главного врача центра, комментируя ситуацию телеканалу «Первый областной», заявила, что проблемы имели место лишь один день — 1-го ноября, после чего нормальная работа клиники была восстановлена.
Кроме того, Крылова уточнила, что причиной стало недовольство только одного сотрудника, в отношении которого проводится внутренняя дисциплинарная проверка.
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