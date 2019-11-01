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Орел01.11.2019 Пятница 12:14
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Следственный комитет проводит проверку по факту нарушения прав ветерана ВОВ

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01.11.2019

Речь идёт о 99-летнем мужчине, проживающем в Орле на Смоленской улице в частном доме. Строение постоянно затапливает сточными водами. Причина — в проблемах с ливневой канализацией.

«Общероссийский народный фронт» обратился в мэрию по данному вопросу ещё четыре месяца назад. Однако никаких мер не было предпринято.

В итоге Региональный штаб ОНФ был вынужден обратиться уже в прокуратуру.

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