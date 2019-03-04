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Следственный комитет проверит обстоятельства смертельного пожара в Ливнах

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04.03.2019

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошёл 2 марта. Погиб один человек. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Теги:ОрёлОрловская область

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