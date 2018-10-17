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Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о ЧП в керченском политехническом колледже

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17.10.2018

Уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК («Террористический акт»), переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили представители комитета, согласно предварительному расследованию, 18-тилетний студент колледжа расстрелял людей, которые находились в учебном заведении, после чего совершил самоубийство.

По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 17 человек.

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