Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о ЧП в керченском политехническом колледже
17.10.2018
Уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК («Террористический акт»), переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).
Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили представители комитета, согласно предварительному расследованию, 18-тилетний студент колледжа расстрелял людей, которые находились в учебном заведении, после чего совершил самоубийство.
По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 17 человек.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49939
Другие новости раздела
17.10.2018
«Созвездие Орла-2018» пройдёт 26 октября
17.10.2018
Глава администрации Орла потребовал оштрафовать подрядчика, который занимается благоустройством парка «Ботаника»
$ USD65.4026(-0.13)18.10
€ EUR75.6512(-0.27)18.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют