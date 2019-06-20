Следственный комитет начал доследственную проверку по обращению орловчанина на «Прямую линию с Владимиром Путиным»

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

Участник долевого строительства сообщил о нарушениях сроков сдачи многоквартирного дома, допущенных застройщиком — ООО «Компания Стройсервис». По его словам, сроки «сдвинулись» на полтора года.

Строительство пятиэтажного дома ведётся на территории Орловского района в микрорайоне «Первый».

Сейчас в рамках доследственной проверки проводятся необходимые мероприятия.