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Следственный комитет начал доследственную проверку по обращению орловчанина на «Прямую линию с Владимиром Путиным»

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20.06.2019

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

Участник долевого строительства сообщил о нарушениях сроков сдачи многоквартирного дома, допущенных застройщиком — ООО «Компания Стройсервис». По его словам, сроки «сдвинулись» на полтора года.

Строительство пятиэтажного дома ведётся на территории Орловского района в микрорайоне «Первый».

Сейчас в рамках доследственной проверки проводятся необходимые мероприятия.

Теги:ОрёлОрловская область

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