Следственный комитет начал доследственную проверку по обращению орловчанина на «Прямую линию с Владимиром Путиным»
20.06.2019
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.
Участник долевого строительства сообщил о нарушениях сроков сдачи многоквартирного дома, допущенных застройщиком — ООО «Компания Стройсервис». По его словам, сроки «сдвинулись» на полтора года.
Строительство пятиэтажного дома ведётся на территории Орловского района в микрорайоне «Первый».
Сейчас в рамках доследственной проверки проводятся необходимые мероприятия.
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