Следственный комитет будет настаивать на аресте водителя троллейбуса – участника ДТП у остановки «Дворец спорта»
10.10.2018
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате аварии погибли трое и пострадали двое человек.
Сейчас комитет расследует сразу несколько уголовных дел — об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей, и о нарушении правил дорожного движения.
В «Трамвайно-троллейбусном предприятии» изъят ряд документов.
Также следователи допросили водителя маршрутки, который в момент аварии остановился перед троллейбусом во втором ряду и открыл двери. Как пояснили в комитете, его действиям ещё предстоит дать объективную оценку, пока он в уголовных делах не фигурирует.
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