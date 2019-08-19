Скончался предподаватель Орловского Государственного Университета
19.08.2019
Ушёл из жизни Михаил Александрович Шинков — доцент кафедры журналистики и связей с общественностью ОГУ имени Тургенева. Об этом сообщается в группе «Институт филологии ОГУ им. И.С.Тургенева» «Вконтакте».
Прощание с покойным состоится 20 августа в 13 часов в церкви Наугорского кладбища Орла.
Михаил Шинков родился в 1970 году. С отличием окончил факультет русского языка и литературы Орловского государственного педагогического института (нынешнего ОГУ имени Тургенева). В «альма-матер» он читал лекции по основным профессиональным дисциплинам в сферах журналистики и PR на протяжении около 20 лет.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56703
Другие новости раздела
19.08.2019
Сон в орловском кафе «навеял» кражу
$ USD66.6082(+0.61)20.08
€ EUR73.9484(+0.73)20.08
Наш опрос
Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?