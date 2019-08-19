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Скончался предподаватель Орловского Государственного Университета

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19.08.2019

Ушёл из жизни Михаил Александрович Шинков — доцент кафедры журналистики и связей с общественностью ОГУ имени Тургенева. Об этом сообщается в группе «Институт филологии ОГУ им. И.С.Тургенева» «Вконтакте».

Прощание с покойным состоится 20 августа в 13 часов в церкви Наугорского кладбища Орла.

Михаил Шинков родился в 1970 году. С отличием окончил факультет русского языка и литературы Орловского государственного педагогического института (нынешнего ОГУ имени Тургенева). В «альма-матер» он читал лекции по основным профессиональным дисциплинам в сферах журналистики и PR на протяжении около 20 лет.

Теги:ОрёлОрловская областьОГУОГУ имени Тургеневапреподаватель

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