Скончался авторитетный орловский депутат

14 октября ушёл из жизни Константин Федотов, депутат третьего, четвёртого и пятого созывов Орловского городского Совета народных депутатов. Также в разные годы жизни он возглавлял МУП «Зеленстрой» и работал советником главы администрации Орла.

Федотов скончался на 55-м году жизни.

Мэр Орла Василий Новиков назвал смерть орловчанина невосполнимой утратой для его родных и коллег.