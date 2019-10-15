Скончался авторитетный орловский депутат
15.10.2019
14 октября ушёл из жизни Константин Федотов, депутат третьего, четвёртого и пятого созывов Орловского городского Совета народных депутатов. Также в разные годы жизни он возглавлял МУП «Зеленстрой» и работал советником главы администрации Орла.
Федотов скончался на 55-м году жизни.
Мэр Орла Василий Новиков назвал смерть орловчанина невосполнимой утратой для его родных и коллег.
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