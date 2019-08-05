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Орел05.08.2019 Понедельник 14:49
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  3. Скончалась бывшая радиоведущая «Экспресс радио Орёл» Елена Старновская

Скончалась бывшая радиоведущая «Экспресс радио Орёл» Елена Старновская

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05.08.2019

По предварительной информации, это случилось 4 августа. Похороны запланированы на завтрашнее число.

Елена Старновская родилась в 1968 году. Работала ведущей на «Экспресс радио Орёл» с 1995 по 2007 годы и с 2012 по 2015 годы.

Радиоэфиры с участием Елены Старновской отличал высокий профессионализм и яркая индивидуальность ведущей.

Коллектив АО «ОТРК» выражает соболезнования родным и близким покойной.

Теги:ОрёлОрловская область

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