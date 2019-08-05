Скончалась бывшая радиоведущая «Экспресс радио Орёл» Елена Старновская
05.08.2019
По предварительной информации, это случилось 4 августа. Похороны запланированы на завтрашнее число.
Елена Старновская родилась в 1968 году. Работала ведущей на «Экспресс радио Орёл» с 1995 по 2007 годы и с 2012 по 2015 годы.
Радиоэфиры с участием Елены Старновской отличал высокий профессионализм и яркая индивидуальность ведущей.
Коллектив АО «ОТРК» выражает соболезнования родным и близким покойной.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56417
Другие новости раздела
$ USD65.0546(+0.41)06.08
€ EUR72.3732(+0.67)06.08
Наш опрос
Ваше отношение к религии?