Скончалась бывшая радиоведущая «Экспресс радио Орёл» Елена Старновская

По предварительной информации, это случилось 4 августа. Похороны запланированы на завтрашнее число.

Елена Старновская родилась в 1968 году. Работала ведущей на «Экспресс радио Орёл» с 1995 по 2007 годы и с 2012 по 2015 годы.

Радиоэфиры с участием Елены Старновской отличал высокий профессионализм и яркая индивидуальность ведущей.

Коллектив АО «ОТРК» выражает соболезнования родным и близким покойной.