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Орел15.11.2019 Пятница 16:40
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«Сказки на девяти дубах»

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15.11.2019

В Новый год на площади Ленина и ул. Ленина развернется тематическая ярмарка «Сказки на девяти дубах». Торговые павильоны с разнообразными кушаньями и сувенирами будут работать на площади Ленина и ул. Ленина с 20 декабря по 12 января. К участию в тематической ярмарке приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Торговые павильоны предоставляются бесплатно. В них участники могут продавать продукцию собственного производства, а также сувениры.

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