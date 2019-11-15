В Новый год на площади Ленина и ул. Ленина развернется тематическая ярмарка «Сказки на девяти дубах». Торговые павильоны с разнообразными кушаньями и сувенирами будут работать на площади Ленина и ул. Ленина с 20 декабря по 12 января. К участию в тематической ярмарке приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Торговые павильоны предоставляются бесплатно. В них участники могут продавать продукцию собственного производства, а также сувениры.