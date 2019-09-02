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СИЗО №1 Орла станет участком №747

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02.09.2019

На территории СИЗО № 1 города Орла будет создан избирательный участок с номером 747. Об этом сообщает Управление ФСИН по Орловской области.

Избирательными правами обладают около 250 граждан, находящихся в учреждении на настоящий момент. Сейчас до них доводится необходимая информация с помощью внутреннего радиовещания и наглядной агитации.

Желающие смогут принять участие в выборах 8 сентября в Единый день голосования. В этот день в Орловской области состоятся дополнительные выборы в Государственную думу, где освободился один мандат, а также выборы в органы местного самоуправления.

Теги:ОрёлОрловская областьФСИНСИЗО - 1выборыединый день голосования

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