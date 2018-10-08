Ситуация с долгостроем на Бурова, 46 остаётся в поле зрения областных властей в соответствии с поручением губернатора Андрея Клычкова
08.10.2018
Заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Николай Злобин провёл очередное еженедельное совещание с собственниками квартир и представителями застройщика.
Как стало известно, намеченный на предыдущем совещании план работ выполнен в полном объеме. Завершены работы по прокладке водопроводных труб горячего и холодного водоснабжения, канализационных труб, установлена ливневая канализация.
В ближайшие дни будет подготовлена смета на электромонтажные работы.
Продолжена и работа по благоустройству прилегающей территории.
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