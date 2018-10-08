Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.10.2018 Понедельник 17:31
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Ситуация с долгостроем на Бурова, 46 остаётся в поле зрения областных властей в соответствии с поручением губернатора Андрея Клычкова

Ситуация с долгостроем на Бурова, 46 остаётся в поле зрения областных властей в соответствии с поручением губернатора Андрея Клычкова

Версия для печати

08.10.2018

Заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Николай Злобин провёл очередное еженедельное совещание с собственниками квартир и представителями застройщика.

Как стало известно, намеченный на предыдущем совещании план работ выполнен в полном объеме. Завершены работы по прокладке водопроводных труб горячего и холодного водоснабжения, канализационных труб, установлена ливневая канализация.

В ближайшие дни будет подготовлена смета на электромонтажные работы.

Продолжена и работа по благоустройству прилегающей территории.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49716

Добавил новость: 

Другие новости раздела

08.10.2018

В Орле состоится фестиваль исторических танцев «Эпоха династий»

08.10.2018

Орловские школьники смогут проверить свои финансовые знания

08.10.2018

На обеспечение жильём детей-сирот в Орловской области выделено 257 миллионов рублей

08.10.2018

Орёл занял 88 место в рейтинге соотношения средних зарплат и цен в ста крупнейших городах России

08.10.2018

Состоялось открытие 25 юбилейного сезона Орловского муниципального драматического театра «Русский стиль» имени Бахтина

$ USD66.9685(+0.34)09.10
€ EUR76.987(+0.33)09.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online