Ситуация на «Светлой жизни» оказалась не безоблачной

Прокуратура проверила информацию о несанкционированной свалке отходов у озера «Светлая жизнь». В проверке участвовали и сотрудники Роспотребнадзора. Данные подтвердились.

Выяснилось, что на съезде к СНТ «Песчаный берег» существует нелегальная свалка. Причём на этом месте нет ни контейнеров для мусора, ни площадки для их установки.

Кроме того, оказалось, что контейнерные площадки, расположенные на территории самого пляжа «Светлая жизнь», содержатся с нарушениями. Контейнеры были переполнены, а прилегающие территории — замусорены.

В связи с выявленными нарушениями прокурорские представления внесены в адрес главы администрации Орла и руководителя городского Управления Коммунальным Хозяйством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.