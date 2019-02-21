Ситуация на Мценском литейном заводе стабилизировалась

Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Орловской области Андрея Клычкова и директора завода Игоря Сычкина.

Как сообщает сайт «Орёл-регион», ранее компания «РЖД» приняла решение — резко сократить использование рельсового скрепления, которое производилось на орловском предприятии. В результате объёмы заказов упали. Без работы осталась примерно тысяча человек.

Губернатор Андрей Клычков рассказал об этой ситуации президенту России Владимиру Путину в ходе форума «Деловая Россия». Глава государства пообещал разобраться в ситуации. В итоге «РЖД» и Мценский литейный завод договорились о продолжении своего сотрудничества до 2020 года включительно.

Сейчас предприятие функционирует в полноценном режиме.