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Орел21.02.2019 Четверг 11:51
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Ситуация на Мценском литейном заводе стабилизировалась

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21.02.2019

Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Орловской области Андрея Клычкова и директора завода Игоря Сычкина.

Как сообщает сайт «Орёл-регион», ранее компания «РЖД» приняла решение — резко сократить использование рельсового скрепления, которое производилось на орловском предприятии. В результате объёмы заказов упали. Без работы осталась примерно тысяча человек.

Губернатор Андрей Клычков рассказал об этой ситуации президенту России Владимиру Путину в ходе форума «Деловая Россия». Глава государства пообещал разобраться в ситуации. В итоге «РЖД» и Мценский литейный завод договорились о продолжении своего сотрудничества до 2020 года включительно.

Сейчас предприятие функционирует в полноценном режиме.

Теги:ОрёлОрловская область

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