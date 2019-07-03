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Орел03.07.2019 Среда 11:29
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  3. Символизировать финансовую поддержку семей с детьми в Орловской области будут солнце и аист

Символизировать финансовую поддержку семей с детьми в Орловской области будут солнце и аист

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03.07.2019

В Орле состоялась презентация логотипа регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области».

Презентация прошла в «Орловском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Проект реализуется в рамках национального проекта «Демография». До 2024 года на нацпроект планируется выделить 2 с половиной триллиона рублей. В тот же срок в Орловской области на соцподдержку семей с детьми выделят пять с половиной миллиардов рублей.

Сейчас мерами такой поддержки пользуются около пяти с половиной тысяч орловчан.

Теги:ОрёлОрловская область

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