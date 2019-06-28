Сильный ветер ожидается в Орловской области в ближайшие сутки

Об этом предупреждает Управление МЧС.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу, порывы ветра могут достигать максимальной скорости 18 метров в секунду.

Сегодня вечером и завтра в течение всего дня в Орловской области будет, в целом, облачно, с прояснениями. Местами возможны небольшие (в некоторых районах кратковременные) дожди.

Температура воздуха составит в ночное время от 8 до 13 градусов, в дневное — от 1 до 18 градусов.