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Орел28.06.2019 Пятница 16:05
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Сильный ветер ожидается в Орловской области в ближайшие сутки

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28.06.2019

Об этом предупреждает Управление МЧС.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу, порывы ветра могут достигать максимальной скорости 18 метров в секунду.

Сегодня вечером и завтра в течение всего дня в Орловской области будет, в целом, облачно, с прояснениями. Местами возможны небольшие (в некоторых районах кратковременные) дожди.

Температура воздуха составит в ночное время от 8 до 13 градусов, в дневное — от 1 до 18 градусов.

Теги:ОрёлОрловская область

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