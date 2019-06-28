Сильный ветер ожидается в Орловской области в ближайшие сутки
28.06.2019
Об этом предупреждает Управление МЧС.
По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу, порывы ветра могут достигать максимальной скорости 18 метров в секунду.
Сегодня вечером и завтра в течение всего дня в Орловской области будет, в целом, облачно, с прояснениями. Местами возможны небольшие (в некоторых районах кратковременные) дожди.
Температура воздуха составит в ночное время от 8 до 13 градусов, в дневное — от 1 до 18 градусов.
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