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Орел13.11.2019 Среда 12:56
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Штрафы за хулиганство значительно увеличатся

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13.11.2019

Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на предварительную версию двух глав. Среди принципиально новых составов — выгул собак опасных пород без намордника и нарушение права на пользование государственным языком России либо республик. За данные правонарушения будет взыскиваться штраф от 2 до 5 тыс. рублей.

Кроме того, планируется добавить в кодекс статью о воспрепятствовании адвокатской деятельности, а также уточнить понятие общественного места.

Предполагается, что количество глав в особенной части КоАП вырастет с 16 до 35 в связи с переформатированием составов.

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