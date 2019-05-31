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Орел31.05.2019 Пятница 15:53
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  3. Штраф за безбилетный проезд увеличен до 200 рублей

Штраф за безбилетный проезд увеличен до 200 рублей

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31.05.2019

Орловский облсовет 31 мая согласовал повышение штрафа за проезд в общественном транспорте без билета до 200 рублей. Сейчас наказание составляет 100 рублей. Ранее в мае вопрос отказался рассматривать профильный комитет орловского горсовета. Когда депутаты запросили статистику правонарушений, чиновники не смогли назвать точное количество «зайцев». Вопрос был снят как непроработанный. В России штрафы за безбилетный проезд достигают тысячи рублей. У нас — минимальное наказание. Оно действует с 2007 года, когда цена проезда была существенно ниже. Законопроект приняли в первом чтении.

Теги:ОрёлОрловская Областьштраф

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