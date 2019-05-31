Штраф за безбилетный проезд увеличен до 200 рублей
31.05.2019
Орловский облсовет 31 мая согласовал повышение штрафа за проезд в общественном транспорте без билета до 200 рублей. Сейчас наказание составляет 100 рублей. Ранее в мае вопрос отказался рассматривать профильный комитет орловского горсовета. Когда депутаты запросили статистику правонарушений, чиновники не смогли назвать точное количество «зайцев». Вопрос был снят как непроработанный. В России штрафы за безбилетный проезд достигают тысячи рублей. У нас — минимальное наказание. Оно действует с 2007 года, когда цена проезда была существенно ниже. Законопроект приняли в первом чтении.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54991
Другие новости раздела
31.05.2019
В Региональном центре оценки качества образования обсудили актуальные вопросы организации работы предметных комиссий
$ USD65.3834(+0.33)01.06
€ EUR72.8436(+0.42)01.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?