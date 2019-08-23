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«Шоппинг» вынудил орловчанку вернуться в колонию

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23.08.2019

Орловский областной суд отменил решение Кромского районного суда об условно-досрочном освобождении женщины, осуждённой по 34 эпизодам по статьям «мошенничество» и «легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

Осуждённая вышла на свободу раньше положенного на 3 года 10 месяцев и 7 дней. Однако она должна была возместить пострадавшим от её преступлений материальный ущерб на общую сумму 5 миллионов рублей, но не сделала этого.

В то же время прокуратура установила, что женщина потратила на покупку различных товаров 42 тысячи рублей, а значит, имела возможность хотя бы частично возместить ущерб. Это и стало основным доводом в пользу прекращения условного и возобновления реального срока. Сейчас осуждённая снова отбывает наказание в местах лишения свободы.

Теги:ОрёлОрловская областьсудпрокуратурамошенничествоУДОорловский областной суд

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