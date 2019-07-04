Школьников с нарушениями здоровья сосчитали в Орле

Среди учеников школ в областном центре серьёзные нарушения здоровья диагностированы у 2714 человек (или у 8% от всего числа школьников города). Статистику озвучил начальник городского управления образования Александр Шатохин.

Также в этом учебном году в школах учился 451 ребёнок с ограниченными возможностями здоровья. 159 детей из-за медицинских проблем проходили обучение не в муниципальных учреждениях образования, а на дому.