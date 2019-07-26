Школьники Орла могут поправить своё финансовое положение

Городское «Управление коммунальным хозяйством» приглашает их на подработку в экологические отряды. «Завербоваться» можно до 30 июля. Приём необходимых документов и заключение трудовых договоров происходят по адресу Наугорское шоссе, 27, 3 этаж, кабинет 3.

Работать в отрядах могут граждане в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут очищать областной центр от мусора в течение всего августа. Перед этим отряды пройдут инструктаж по технике безопасности и получат нужный инвентарь.