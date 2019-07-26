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Орел26.07.2019 Пятница 19:54
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Школьники Орла могут поправить своё финансовое положение

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26.07.2019

Городское «Управление коммунальным хозяйством» приглашает их на подработку в экологические отряды. «Завербоваться» можно до 30 июля. Приём необходимых документов и заключение трудовых договоров происходят по адресу Наугорское шоссе, 27, 3 этаж, кабинет 3.

Работать в отрядах могут граждане в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут очищать областной центр от мусора в течение всего августа. Перед этим отряды пройдут инструктаж по технике безопасности и получат нужный инвентарь.

Телефон для справок — 20-13-51.

Теги:ОрёлОрловская область

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