Школьники Орла могут поправить своё финансовое положение
26.07.2019
Городское «Управление коммунальным хозяйством» приглашает их на подработку в экологические отряды. «Завербоваться» можно до 30 июля. Приём необходимых документов и заключение трудовых договоров происходят по адресу Наугорское шоссе, 27, 3 этаж, кабинет 3.
Работать в отрядах могут граждане в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут очищать областной центр от мусора в течение всего августа. Перед этим отряды пройдут инструктаж по технике безопасности и получат нужный инвентарь.
Телефон для справок —
Короткая ссылка obl1.ru/~/56231
Другие новости раздела
26.07.2019
Орловчане «воюют» с техникой ГИБДД
$ USD63.1271(-0.03)27.07
€ EUR70.311(+0.02)27.07
Наш опрос
Ваше отношение к религии?