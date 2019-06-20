Школе №10 Орла требуются миллионы на ремонт спортплощадки
20.06.2019
Образовательному учреждению нужны 3,7 миллиона рублей.
Спортплощадка находится на улице Узловой, 5. Несколько последних лет в результате подъёма грунтовых вод происходит подтопление. Чтобы привести площадку в порядок, нужны дренажные и ремонтные работы.
Педагоги и родители написали коллективное письмо в мэрию. Вопрос обсудили на заседании комитета Горсовета по образованию. В итоге депутаты решили обратиться в комитет по бюджету с официальной просьбой найти для школы нужную сумму.
Площадка является единственным в районе «Лужки» местом для детских спортивных занятий. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
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