Школе №10 Орла требуются миллионы на ремонт спортплощадки

Образовательному учреждению нужны 3,7 миллиона рублей.

Спортплощадка находится на улице Узловой, 5. Несколько последних лет в результате подъёма грунтовых вод происходит подтопление. Чтобы привести площадку в порядок, нужны дренажные и ремонтные работы.

Педагоги и родители написали коллективное письмо в мэрию. Вопрос обсудили на заседании комитета Горсовета по образованию. В итоге депутаты решили обратиться в комитет по бюджету с официальной просьбой найти для школы нужную сумму.

Площадка является единственным в районе «Лужки» местом для детских спортивных занятий. Об этом сообщает портал «Орловские новости».